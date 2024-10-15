Зак Иди набрал 23 очка и 9 подборов в матче с «Индианой»
Зак Иди был близок к дабл-даблу в предсезонном матче.
Новичок «Мемфиса» записал на свой счет 23 очка и 9 подборов во встрече с «Индианой» (120:116).
За 19 минут на площадке 9-й номер драфта реализовал 10 из 15 с игры. В его активе также 1 передача и 1 перехват.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
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