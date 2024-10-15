Зак Иди успешно применил в игре прием, который ему показал Маркус Смарт на разминке

Зак Иди воспользовался советом Маркуса Смарта.

Центровой «Мемфиса » успешно применил во время игры прием, который ему показал защитник команды на разминке.

Новичок «Гризлис» записал на свой счет 23 очка и 9 подборов в предсезонной встрече с «Пэйсерс» (120:116). За 19 минут на площадке 9-й номер драфта реализовал 10 из 15 с игры.