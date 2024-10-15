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Зак Иди успешно применил в игре прием, который ему показал Маркус Смарт на разминке

Зак Иди воспользовался советом Маркуса Смарта.

Центровой «Мемфиса» успешно применил во время игры прием, который ему показал защитник команды на разминке.

Новичок «Гризлис» записал на свой счет 23 очка и 9 подборов в предсезонной встрече с «Пэйсерс» (120:116). За 19 минут на площадке 9-й номер драфта реализовал 10 из 15 с игры. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
предсезонные матчи
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