Максим Григорьев: «Андрей Ведищев смог найти подход к команде. Но большие испытания еще впереди»

Максим Григорьев прокомментировал победную серию «Локо» на старте сезона (7-0).

— Удивляет ли максимальный результат и единоличное лидерство «Локомотива» на старте чемпионата?

— Не то что удивляет, но все‑таки это пока единственная команда, которая идет без поражений. Тем не менее из матчей с прямыми конкурентами была только игра с «Зенитом», а с ЦСКА и УНИКСом краснодарцы пока не встречались. Так что еще все впереди. Пока «Локомотив» идет без ошибок. Но пройти сезон вообще без поражений сложно. Надо будет смотреть игры с командами из топ‑4.

— Пока этот результат мало о чем говорит?

— Он говорит о том, что главный тренер Андрей Ведищев смог найти подход к команде. Команда неплохо себя чувствует, у них нет провальных игр, они достаточно уверенно проводят весь матч. Но большие испытания еще впереди.

Сейчас как раз будет домашний матч с УНИКСом. Ждем здесь хорошую игру. У казанцев опасная команда. Как раз будет что‑то видно. Хотя с «Зенитом» «Локо» показал, что готов успешно играть на выезде. А здесь будут домашние трибуны, которые должны гнать вперед. Легкой игры для «Локомотива» не получится. Но краснодарцы в статусе фаворита перед этим матчем: все‑таки и своя площадка, и они сейчас достаточно уверенно играют, — сказал бывший игрок «Локомотива -Кубань».