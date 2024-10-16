Ростислав Вергун: «Не будем отказываться от быстрой и энергозатратной манеры игры – это наша ДНК»
Ростислав Вергун отметил, что «Уралмашу» не хватило сил на конец матча с «Локо».
«Поздравляю «Локомотив» с победой. К сожалению, у нас не хватило сил поддерживать до финальной сирены ту интенсивность, которая позволяла нам лидировать большую часть матча.
Не потратили ли мы слишком много сил в быстрых отрывах в начале матча? Надо анализировать. Но отказываться от быстрой и энергозатратной манеры игры мы не будем – это наша ДНК. Только в таком стиле можем обыгрывать команды, которые сильнее нас на каждой позиции», – сказал главный тренер «Уралмаша».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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