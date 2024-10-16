Андрей Ведищев: «Уже не в первый раз начинаем матч недостаточно сконцентрированно»

Андрей Ведищев прокомментировал тяжелую победу «Локо» над «Уралмашем» – 91:80.

«Это был очень сложный матч. Соперник – классная команда. Нам почему-то было непросто сфокусироваться – с самого начала то и дело теряли концентрацию, приходилось догонять.

В тайм-аутах и в перерывах постоянно говорил команде, что не надо думать о том, как забить, и в первую очередь нужно хорошо защищаться. Во второй половине это начало понемногу получаться, и в 4-й четверти исход матча определился.

Плюс очень удачно вышли на замену молодые ребята – Михаил Ведищев, Кирилл Темиров – в нужный момент они помогли команде. Длинная ротация – это наше преимущество. Но будем анализировать, почему уже не в первый раз начинаем матч недостаточно сконцентрированно», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».