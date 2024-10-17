Гордон Хэйворд: «Кобе Брайант был для меня источником вдохновения»

Гордон Хэйворд объяснил, почему Кобе Брайант был образцом для подражания.

«Когда я был в НБА, и в то короткое время, которое мне удалось провести с Кобе , он был тем, на кого я равнялся.

Он, очевидно, был в другой стратосфере, но он многое сделал. Кобе определенно был примером не только как баскетболист. Он, безусловно, был для меня источником вдохновения», – рассказал бывший игрок НБА .