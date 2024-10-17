Гордон Хэйворд: «Кобе Брайант был для меня источником вдохновения»
Гордон Хэйворд объяснил, почему Кобе Брайант был образцом для подражания.
«Когда я был в НБА, и в то короткое время, которое мне удалось провести с Кобе, он был тем, на кого я равнялся.
Он, очевидно, был в другой стратосфере, но он многое сделал. Кобе определенно был примером не только как баскетболист. Он, безусловно, был для меня источником вдохновения», – рассказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
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