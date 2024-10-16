Брэндон Дженнингс: «Кобе Брайант – величайший игрок в истории»

Брэндон Дженнингс считает Кобе Брайанта величайшим игроком в истории.

«Определенно Кобе. Я рос в Лос-Анджелесе и видел, как он выиграл пять титулов, так что это логично. Многие, кажется, забывают, что он был самым доминирующим игроком на пике своей формы в конце 2000-х. И у него есть наследие отношения к работе и целеустремленности, которые будут жить вечно.

Когда я порвал ахиллово сухожилие, он написал мне и дал несколько советов, как с этим справиться. Он тогда не играл и сам восстанавливался после травмы плеча. Он всегда заботился о людях в баскетбольном сообществе и пытался помочь. Помню, как он сфотографировался с моим сыном после матча, это было круто, и это воспоминание, которое мой сын очень ценит», – рассказал бывший игрок НБА .