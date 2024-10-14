Чонси Биллапс: «Жена не поверила, когда я сказал, что мы обыграем «Лейкерс» в финале: «У них же Кобе!»
Чонси Биллапс вспомнил о финале плей-офф-2004 «Лейкерс» – «Пистонс» .
«Детройту» Биллапса удалось победить звездных «Лейкерс», несмотря на статус явного фаворита у калифорнийского клуба.
«Все ровно так и было. Жена не поверила, когда я до начала серии сказал, что мы обыграем «Лейкерс» в финале. Она такая: «Да ладно! У них же Кобе! У них же...» И далее по списку.
Но я знал, что мы сможем сдержать их. Да, у них были более сильные игроки, спору нет, но более сильная команда была у нас», – рассказал экс-игрок «Пистонс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on ESPN
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