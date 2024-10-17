Стив Керр забросил с середины площадки и ушел с тренировки
Стив Керр забросил с середины площадки во время открытой тренировки «Уорриорз».
Главный тренер «Голден Стэйт» совершил точный бросок от центральной линии, после чего покинул площадку под овации зрителей.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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