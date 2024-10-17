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Гилберт Аренас: «Династии строятся на плохих контрактах»

Аренас считает, что плохие контракты лежат в основе всех успешных династий.

«Династии строятся на плохих контрактах.

Если мне удастся заставить одного из ваших тупых придурков подписать плохой контракт, это поможет моему клубу развиться. Я получил тебя на четыре года менее чем за 44 миллиона долларов. Если ты станешь двукратным участником Матча всех звезд, двукратным MVP, круто. Когда пройдут эти четыре года, я смогу сделать тебе крупное предложение. Но сейчас я получил тебя за копейки с доллара.

И следующие четыре года я смогу подписывать игроков. Плохие контракты создают династии. Возможно, мне придется заплатить тебе через четыре года, но сегодня я получил тебя задешево. Если бы Стеф Карри стал Стефом Карри раньше, он бы подписал максимальный контракт новичка, и это затруднило бы их ситуацию», – сказал бывший игрок НБА Гилберт Аренас.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
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