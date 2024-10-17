Гилберт Аренас: «Династии строятся на плохих контрактах»
«Династии строятся на плохих контрактах.
Если мне удастся заставить одного из ваших тупых придурков подписать плохой контракт, это поможет моему клубу развиться. Я получил тебя на четыре года менее чем за 44 миллиона долларов. Если ты станешь двукратным участником Матча всех звезд, двукратным MVP, круто. Когда пройдут эти четыре года, я смогу сделать тебе крупное предложение. Но сейчас я получил тебя за копейки с доллара.
И следующие четыре года я смогу подписывать игроков. Плохие контракты создают династии. Возможно, мне придется заплатить тебе через четыре года, но сегодня я получил тебя задешево. Если бы Стеф Карри стал Стефом Карри раньше, он бы подписал максимальный контракт новичка, и это затруднило бы их ситуацию», – сказал бывший игрок НБА Гилберт Аренас.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий