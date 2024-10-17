Арон Бэйнс завершил игровую карьеру

Арон Бэйнс закончил с профессиональным баскетболом.

О решении 37-летнего центрового родом из Новой Зеландии сообщил агент Дэниэл Молдован.

Баскетболист стал чемпионом НБА в составе «Сперс» в 2014 году.

Бэйнс отыграл 9 лет в лиге и последний раз выходил на площадку в сезоне-2020/21.

Центровой получил серьезную травму спинного мозга во время Олимпийских игр в Токио. Он провел два месяца в больнице и снова учился ходить.

Бэйнс возобновил карьеру и играл в чемпионате Австралии в последних двух сезонах.