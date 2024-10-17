Арон Бэйнс завершил игровую карьеру
Арон Бэйнс закончил с профессиональным баскетболом.
О решении 37-летнего центрового родом из Новой Зеландии сообщил агент Дэниэл Молдован.
Баскетболист стал чемпионом НБА в составе «Сперс» в 2014 году.
Бэйнс отыграл 9 лет в лиге и последний раз выходил на площадку в сезоне-2020/21.
Центровой получил серьезную травму спинного мозга во время Олимпийских игр в Токио. Он провел два месяца в больнице и снова учился ходить.
Бэйнс возобновил карьеру и играл в чемпионате Австралии в последних двух сезонах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети агента Дэниэла Молдована
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости