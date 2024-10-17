Александар Везенков стал MVP 3-го раунда Евролиги

Евролига назвала Александара Везенкова MVP 3-го раунда.

Болгарский форвард помог «Олимпиакосу » добиться победы над «Миланом » (89:68). На его счету 22 очка, 7 подборов и 2 перехвата. Везенков реализовал 6 из 11 бросков с игры, 3 из 5 трехочковых и 7 из 8 штрафных.

Это вторая награда MVP тура форварда подряд.