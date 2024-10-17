Александар Везенков стал MVP 3-го раунда Евролиги
Евролига назвала Александара Везенкова MVP 3-го раунда.
Болгарский форвард помог «Олимпиакосу» добиться победы над «Миланом» (89:68). На его счету 22 очка, 7 подборов и 2 перехвата. Везенков реализовал 6 из 11 бросков с игры, 3 из 5 трехочковых и 7 из 8 штрафных.
Это вторая награда MVP тура форварда подряд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евролиги
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