Саша Везенков – обладатель приза имени Альфонсо Форда самому результативному игроку Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос видео Александар Везенков Уэйд Болдуин Уилл Клайберн Баскетбол

Форвард греческого «Олимпикоса» Александар Везенков стал лучшим бомбардиром Евролиги-22/23 и получил награду имени Альфонсо Форда, сообщает официальный сайт турнира.

Приз имени Альфонсо Форда – единственная награда Евролиги, которая вручается исключительно на основе статистики баскетболистов.

В 38 матчах сезона Везенков набирал в среднем 17,24 очка за игру. «Олимпикос» стал одним из участников «Финала четырех».

Везенков незначительно опередил Уэйда Болдуина из «Маккаби», который набирал 17,17 очка. На третьем месте Уилл Клайберн из «Анадолу Эфеса» – 16,7 очка за игру.

В прошлом сезоне Везенков стал 13-м в Евролиге по результативности, набирая 13,7 очка.

Самый результативный матч болгарского баскетболиста состоялся в 24-м раунде – 28 очков против «Альбы».

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M & M
смешные цифры конечно на фоне цифр нба
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor nn
Ответ M & M
смешные цифры конечно на фоне цифр нба
В НБА походу в баскетбол играть начинают только в плей-офф..Что касаемо регулярки то это почти шоу..без защиты.65 очков в командном спорте с защитой так просто не набрать как всякие Митчелы и Лиларды швыряют))В Европе играют в умный баскет и не случайно лучшие игроки НБА-европейцы.(Дончич.Йокич.Яннис,) и раньше умный баскет показывали Дирк.,Газоли,Тони Паркер.) а сейчас ждут Вембаньяму.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
opcondos
Ответ igor nn
В НБА походу в баскетбол играть начинают только в плей-офф..Что касаемо регулярки то это почти шоу..без защиты.65 очков в командном спорте с защитой так просто не набрать как всякие Митчелы и Лиларды швыряют))В Европе играют в умный баскет и не случайно лучшие игроки НБА-европейцы.(Дончич.Йокич.Яннис,) и раньше умный баскет показывали Дирк.,Газоли,Тони Паркер.) а сейчас ждут Вембаньяму.
В плэйофф НБА по 50-55 набирают периодически. у Финикса по 80 очков на двоих чуть ли ни в каждой игре было..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
opcondos
Ответ M & M
смешные цифры конечно на фоне цифр нба
да и по картинке, когда смотришь европейский баскет, все как будто в замедленной съемке кажется по сравнению с НБА
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джинобля
Ответ M & M
смешные цифры конечно на фоне цифр нба
Позволить Гоберообразным игрокам в краске в защите стоять более 3 секунд, и в НБА счет станет куда меньше.
Не лишним будет напомнить и про продолжительность матча, присутствие полноценной зонной защиты в Европе, в целом куда более жесткой защиты...
Но это вы ведь и так знаете, верно?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий