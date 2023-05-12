Саша Везенков – обладатель приза имени Альфонсо Форда самому результативному игроку Евролиги

Форвард греческого «Олимпикоса» стал лучшим бомбардиром -22/23 и получил награду имени Альфонсо Форда, сообщает официальный сайт турнира.

Приз имени Альфонсо Форда – единственная награда Евролиги, которая вручается исключительно на основе статистики баскетболистов.

В 38 матчах сезона Везенков набирал в среднем 17,24 очка за игру. «Олимпикос» стал одним из участников «Финала четырех».

Везенков незначительно опередил из «Маккаби», который набирал 17,17 очка. На третьем месте из «Анадолу Эфеса» – 16,7 очка за игру.

В прошлом сезоне Везенков стал 13-м в Евролиге по результативности, набирая 13,7 очка.

Самый результативный матч болгарского баскетболиста состоялся в 24-м раунде – 28 очков против «Альбы».

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