Саша Везенков – обладатель приза имени Альфонсо Форда самому результативному игроку Евролиги
Форвард греческого «Олимпикоса» Александар Везенков стал лучшим бомбардиром Евролиги-22/23 и получил награду имени Альфонсо Форда, сообщает официальный сайт турнира.
Приз имени Альфонсо Форда – единственная награда Евролиги, которая вручается исключительно на основе статистики баскетболистов.
В 38 матчах сезона Везенков набирал в среднем 17,24 очка за игру. «Олимпикос» стал одним из участников «Финала четырех».
Везенков незначительно опередил Уэйда Болдуина из «Маккаби», который набирал 17,17 очка. На третьем месте Уилл Клайберн из «Анадолу Эфеса» – 16,7 очка за игру.
В прошлом сезоне Везенков стал 13-м в Евролиге по результативности, набирая 13,7 очка.
Самый результативный матч болгарского баскетболиста состоялся в 24-м раунде – 28 очков против «Альбы».
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Не лишним будет напомнить и про продолжительность матча, присутствие полноценной зонной защиты в Европе, в целом куда более жесткой защиты...
Но это вы ведь и так знаете, верно?)