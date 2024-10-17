Келли Убре о падении Джареда Маккейна: «Он в порядке. Но было страшно»

Джаред Маккейн пройдет обследование после падения.

Инцидент произошел за четыре минуты до конца предсезонного матча с «Бруклином ». Маккейн некоторое время испытывал сложности с дыханием.

«Он в порядке. Но было страшно. Ему повезло. Он не упал совсем плашмя. Завтра прочувствует все по полной. Теперь нужно будет некоторое время дать себе передохнуть. И удостовериться, что он готов на 100% к открытию сезона», – рассказал форвард Келли Убре .

«Видел его в раздевалке. Думаю, все в порядке. Переживаем за него. Но он настоящий боец. Крепкий, волевой. Он быстро поправится», – добавил защитник Джефф Даутин.

Маккейн набрал 9 очков и 7 подборов за неполные 23 минуты на площадке.