Бен Симмонс пропустил предсезонный гостевой матч против «Филадельфии»
Бен Симмонс не поехал в Филадельфию.
Разыгрывающий «Бруклина» пропустил предсезонный матч против бывшей команды. «Нетс» крупно уступили со счетом 95:117 «Сиксерс» без центрового Джоэла Эмбиида и форварда Пола Джорджа.
Наиболее результативным игроком матча стал форвард «Филадельфии» Келли Убре, набравший 18 очков при 5 из 8 бросков с игры и 2 из 3 трехочковых.
Бен Симмонс провел два предсезонных матча. На его счету 6,5 очка, 3,5 подбора и 2,5 передачи за 13,3 минуты в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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