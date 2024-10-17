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Бен Симмонс пропустил предсезонный гостевой матч против «Филадельфии»

Бен Симмонс не поехал в Филадельфию.

Разыгрывающий «Бруклина» пропустил предсезонный матч против бывшей команды. «Нетс» крупно уступили со счетом 95:117 «Сиксерс» без центрового Джоэла Эмбиида и форварда Пола Джорджа.

Наиболее результативным игроком матча стал форвард «Филадельфии» Келли Убре, набравший 18 очков при 5 из 8 бросков с игры и 2 из 3 трехочковых.

Бен Симмонс провел два предсезонных матча. На его счету 6,5 очка, 3,5 подбора и 2,5 передачи за 13,3 минуты в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoБруклин
logoФиладельфия
logoНБА
logoПол Джордж
logoДжоэл Эмбиид
logoКелли Убре
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