Бен Симмонс пропустил предсезонный гостевой матч против «Филадельфии»

Бен Симмонс не поехал в Филадельфию.

Разыгрывающий «Бруклина » пропустил предсезонный матч против бывшей команды. «Нетс» крупно уступили со счетом 95:117 «Сиксерс» без центрового Джоэла Эмбиида и форварда Пола Джорджа .

Наиболее результативным игроком матча стал форвард «Филадельфии» Келли Убре , набравший 18 очков при 5 из 8 бросков с игры и 2 из 3 трехочковых.

Бен Симмонс провел два предсезонных матча. На его счету 6,5 очка, 3,5 подбора и 2,5 передачи за 13,3 минуты в среднем.