Джаред Маккейн отправился в больницу после падения в матче против «Бруклина»

Джаред Маккейн пройдет обследование.

Новичок «Филадельфии» неудачно упал на паркет спиной после борьбы за подбор под чужим кольцом.

«Это было жестко. Его отвезут в больницу на обследование. Ему было тяжело дышать, не знаю точно, что произошло, никогда такого не видел. Будем надеяться, что он в порядке, посмотрим, что скажут медики», – прокомментировал ситуацию главный тренер Ник Нерс .

Баскетболист, в числе прочего, будет обследован на предмет сотрясения мозга.