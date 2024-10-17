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Джаред Маккейн отправился в больницу после падения в матче против «Бруклина»

Джаред Маккейн пройдет обследование.

Новичок «Филадельфии» неудачно упал на паркет спиной после борьбы за подбор под чужим кольцом.

«Это было жестко. Его отвезут в больницу на обследование. Ему было тяжело дышать, не знаю точно, что произошло, никогда такого не видел. Будем надеяться, что он в порядке, посмотрим, что скажут медики», – прокомментировал ситуацию главный тренер Ник Нерс.

Баскетболист, в числе прочего, будет обследован на предмет сотрясения мозга.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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