Джаред Маккейн отправился в больницу после падения в матче против «Бруклина»
Джаред Маккейн пройдет обследование.
Новичок «Филадельфии» неудачно упал на паркет спиной после борьбы за подбор под чужим кольцом.
«Это было жестко. Его отвезут в больницу на обследование. Ему было тяжело дышать, не знаю точно, что произошло, никогда такого не видел. Будем надеяться, что он в порядке, посмотрим, что скажут медики», – прокомментировал ситуацию главный тренер Ник Нерс.
Баскетболист, в числе прочего, будет обследован на предмет сотрясения мозга.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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