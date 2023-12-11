Джоэл Эмбиид о Бене Симмонсе: «Он идеально подходил нам. Ему даже не нужен был бросок, просто поднять процент штрафных»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид в подкасте одноклубника Тайриза Макси порассуждал об уходе из команды Бена Симмонса.
«Я всегда был одним из тех, кто считал, что Бену не нужен поставленный бросок, ведь он настолько хорош, он просто монстр… почти так же быстр, как и ты. Чертов монстр, очень мощный, я никогда не думал, что ему обязательно бросать. Считал, что если бы он смог найти способ довести процент реализации своих штрафных бросков до 75-80%, это бы все изменило...
Он идеально подходил... Мы упустили его. Меня очень расстраивает то, как все обернулось», – заявил Эмбиид.
Ой, пук среньк, как мы его могли потерять.
Джоель в медиа - это какой то некст лвл метаиронии