Джоэл Эмбиид о Бене Симмонсе: «Он идеально подходил нам. Ему даже не нужен был бросок, просто поднять процент штрафных»

Теги Бруклин Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Бен Симмонс Тайриз Макси Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид в подкасте одноклубника Тайриза Макси порассуждал об уходе из команды Бена Симмонса.

«Я всегда был одним из тех, кто считал, что Бену не нужен поставленный бросок, ведь он настолько хорош, он просто монстр… почти так же быстр, как и ты. Чертов монстр, очень мощный, я никогда не думал, что ему обязательно бросать. Считал, что если бы он смог найти способ довести процент реализации своих штрафных бросков до 75-80%, это бы все изменило...

Он идеально подходил... Мы упустили его. Меня очень расстраивает то, как все обернулось», – заявил Эмбиид.

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4 комментария
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Беня просто ментально слаб. За универ он и 3хи поливал будь здоров, и бросок в целом был, и сам был титулован наследным принцем Леброна. А вот гора денег, чрезмерное внимание и давление его фактически уничтожили
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Ответ Курье Хамес
Беня просто ментально слаб. За универ он и 3хи поливал будь здоров, и бросок в целом был, и сам был титулован наследным принцем Леброна. А вот гора денег, чрезмерное внимание и давление его фактически уничтожили
Посмотрел его статистику в колледже. Трёшки за 33 игры: 1 из 3
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Просто сам отдаешь его на растерзание, встаешь на сторону физрука, отпускаешь свои любимые "шутейки" во время бунта "братана".

Ой, пук среньк, как мы его могли потерять.

Джоель в медиа - это какой то некст лвл метаиронии
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Ответ Daff Rogers
Посмотрел его статистику в колледже. Трёшки за 33 игры: 1 из 3
Поливал знатно)
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