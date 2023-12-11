Центровой «Филадельфии» в подкасте одноклубника порассуждал об уходе из команды .

«Я всегда был одним из тех, кто считал, что Бену не нужен поставленный бросок, ведь он настолько хорош, он просто монстр… почти так же быстр, как и ты. Чертов монстр, очень мощный, я никогда не думал, что ему обязательно бросать. Считал, что если бы он смог найти способ довести процент реализации своих штрафных бросков до 75-80%, это бы все изменило...

Он идеально подходил... Мы упустили его. Меня очень расстраивает то, как все обернулось», – заявил Эмбиид.