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  • «Нужно показать уровень игры регулярного сезона в течение 2 месяцев в плей-офф». Тим Леглер считает этот год критическим для Джоэла Эмбиида
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«Нужно показать уровень игры регулярного сезона в течение 2 месяцев в плей-офф». Тим Леглер считает этот год критическим для Джоэла Эмбиида

Тим Леглер ожидает прорыва от Джоэла Эмбиида.

«Если смотреть на его карьеру, ему всегда что-то мешало. Травмы, неубедительная игра партнеров. Проблемы Бена Симмонса, Джеймса Хардена.

Теперь у них есть Тайриз Макси, который справляется с давлением момента. Настоящая звезда, способная на многое в атаке. Они добавили Пола Джорджа.

Вопрос таланта больше не стоит. Для Джоэла Эмбиида время пришло. Нужно показать уровень его регулярного сезона в течение 2 месяцев в плей-офф. Пока ему это не удавалось.

Этот год будет критическим. Ему нужно остаться здоровым. Быть стабильным и готовым к игре на 100% в каждом матче плей-офф», – заявил эксперт ESPN.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA on ESPN в сети X
logoФиладельфия
logoНБА
logoДжеймс Харден
logoПол Джордж
logoДжоэл Эмбиид
logoБен Симмонс
logoТайриз Макси
Тим Леглер
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