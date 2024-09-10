«Нужно показать уровень игры регулярного сезона в течение 2 месяцев в плей-офф». Тим Леглер считает этот год критическим для Джоэла Эмбиида
Тим Леглер ожидает прорыва от Джоэла Эмбиида.
«Если смотреть на его карьеру, ему всегда что-то мешало. Травмы, неубедительная игра партнеров. Проблемы Бена Симмонса, Джеймса Хардена.
Теперь у них есть Тайриз Макси, который справляется с давлением момента. Настоящая звезда, способная на многое в атаке. Они добавили Пола Джорджа.
Вопрос таланта больше не стоит. Для Джоэла Эмбиида время пришло. Нужно показать уровень его регулярного сезона в течение 2 месяцев в плей-офф. Пока ему это не удавалось.
Этот год будет критическим. Ему нужно остаться здоровым. Быть стабильным и готовым к игре на 100% в каждом матче плей-офф», – заявил эксперт ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA on ESPN в сети X
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