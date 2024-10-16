Евгений Богачев после матча с «Астаной»: «В среду проведем совещание. Необходимо войти в форму перед поездкой в Краснодар»

Евгений Богачев подвел итоги матча Лиги ВТБ с «Астаной».

УНИКС победил аутсайдера турнира со счетом 97:81, уступая после 30 минут игры 65:66.

«Тяжелая получилась игра у нас в этом матче. У нас двух игроков в составе не хватает: небольшие травмы у Лабери и Лопатина. Но это ненадолго, ребята скоро должны вернуться в строй: надрывчики небольшие.

Наши баскетболисты во встрече с «Астаной» где‑то немножко расслабились. Соперник здорово добавил в своей игре. Джонсон и Утоми у «Астаны» очень хорошо себя проявили. Но мы выиграли. Я нервничал. Все‑таки три периода чуть‑чуть проигрывали.

В среду проведем совещание. Необходимо войти в форму перед поездкой в Краснодар на игру с «Локомотивом », которая будет 20 октября», – заявил президент казанского клуба.