Андрей Ведищев о матче с «Уралмашем»: «Для победы надо больше думать на площадке, не совершать поспешных действий»

Андрей Ведищев поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Уралмашем».

«Соперник очень удачно играет на выезде: в этом сезоне они выиграли уже три матча в гостях. Но все равно для нас является преимуществом то, что мы играем дома – успели хорошо восстановиться после непростого матча с «Самарой».

У «Уралмаша» достаточно интересный тренер, который знает, как управлять командой и как использовать слабые стороны соперника. Их стиль я бы назвал смешанным: они и мяч двигают хорошо, и взять на себя игру им позволяет индивидуальное мастерство.

Так что нам для победы надо будет больше думать на площадке, не совершать поспешных действий, оставаться заряженными на игру до последней секунды – и командно защищаться», – заявил главный тренер «Локо».