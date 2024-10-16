Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Парма», «Локомотив-Кубань» против «Уралмаша»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

Красноярский «Енисей» примет пермскую «Парму», краснодарский «Локомотив-Кубань» дома сыграет с екатеринбургским «Уралмашем ». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: Локомотив-Кубань – 6-0, ЦСКА – 5-1, Зенит – 5-2, УНИКС – 5-2, Пари Нижний Новгород – 5-2, Уралмаш – 3-3, Парма – 3-3, Самара – 2-4, Автодор – 2-5, МБА-МАИ – 2-5, Енисей – 1-5, Астана – 0-7. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.