Винс Картер о своем спортивном долголетии: «Был готов на все, чтобы остаться в лиге как можно дольше»

Винс Картер рассказал о своей мотивации.

«Нужно по-настоящему хотеть, быть готовым сделать все, что угодно, чтобы остаться в лиге. Баскетболисту, особенно ветерану, нужно соблюдать режим из 10-12 пунктов. Я всегда был готов следовать своему плану. Даже в 42-43 года. Это очень сложно. Сначала 12 пунктов превращаются в 10. Потом ты устаешь и от них и сокращаешь список до 8. Начинаешь обманывать себя и игру и получаешь травму.

Я старался приходить на тренировки пораньше и оставаться подольше. Соблюдать режим. Всегда был готов играть, когда возникала такая возможность, после короткого разогрева. Был готов на все, чтобы продержаться как можно дольше. Это главный секрет.

Конечно, нужно хорошо питаться, жертвовать некоторыми вещами. Поздними вечерами. Соблюдать режим здорового сна, особенно когда ты пытаешься соревноваться с молодыми парнями. Но все это для меня было легко из-за моей мотивации, моих целей.

В молодости никогда не думал о том, что проведу 20 с лишним лет в лиге, я гнался за мечтой», – поделился Картер на пресс-конференции по поводу включения в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

Звездный баскетболист отыграл 22 сезона в НБА .