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Сэм Митчелл: «Убирайтесь отсюда. Мне нужно домой, выпить и переварить это». Сэм Митчелл рассказал о данке Винса Картера на тренировке

Сэм Митчелл рассказал о своей реакции на данк Винса Картера на тренировке.

«Однажды мы проводили тренировку. Играли двусторонку. Винс забирает подбор и мчится в атаку. Добегает до середины площадки и бросает мяч вперед. Я говорю: «Какого черта?» Мяч ударяется о щит. Он ловит его и забивает сверху.

После этого я сказал всем идти домой. Это была моя вторая тренировка с командой. Что, черт возьми, я только что видел? Он подбросил мяч. А потом я вижу, как этот ублюдок ловит мяч и забивает данк. Я сказал всем: «Убирайтесь на хрен отсюда. Мне нужно домой, выпить и переварить это», – рассказал бывший главный тренер «Торонто».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoВинс Картер
logoТоронто
Сэм Митчелл
logoНБА
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