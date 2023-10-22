«Хьюстон» расстался с Нэйтом Хинтоном

Теги переходы Хьюстон НБА G-лига Нэйт Хинтон Баскетбол

«Хьюстон» расстался с атакующим защитником Нэйтом Хинтоном (24 года, 196 см), сообщает журналист Spotrac Кит Смит.

В прошлом сезоне Хинтон выступал в Лиге развития.

В 27 матчах он набирал в среднем 12 очков и делал 6,4 подбора при 46,4% реализации с игры и 38,3% из-за дуги.

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