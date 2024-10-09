Ламело Болл набрал 24 очка и 5 передач в предсезонном матче с «Майами»

Ламело Болл стал главным героем предсезонного матча с «Майами».

Разыгрывающий «Хорнетс» в победной встрече (111:108) записал на свой счет 24 очка, 6 подборов и 5 передач, а также 1 перехват и 1 блок-шот.

За 23 минуты Ламело реализовал 7 из 15 с игры, включая 6 из 12 из-за дуги. Болл пропускал концовку сезона-23/24 из-за травмы.