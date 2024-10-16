Совет НФЛ утвердил приобретение владельцем «Пистонс» Томом Горсом доли в «Лос-Анджелес Чарджерс»

Том Горс стал совладельцем «Чарджерс».

Владельцы клубов НФЛ во время собрания во вторник утвердили приобретение управляющим «Пистонс» 27-процентной доли в «Лос-Анджелес Чарджерс».

По условиям соглашения, Горс не получит контроля над операциями клуба или возможности получить этот контроль в дальнейшем. Он также не будет вовлечен в управление командой.

Сделка стала следствием длительного семейного конфликта владельцев «Чарджерс».

По данным Bloomberg, состояние 60-летнего Горса оценивается в 11,8 миллиарда долларов.