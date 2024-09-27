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Владелец «Детройт Пистонс» Том Горс купит долю в 27% «Лос-Анджелес Чарджерс»

Том Горс станет совладельцем «Чарджерс».

Владелец «Пистонс» завершает переговоры о покупке доли в 27 процентов клуба НФЛ. Сумма сделки не разглашается.

По условиям соглашения, Горс не получит контроля над операциями клуба или возможности получить этот контроль в дальнейшем. Горс не будет вовлечен в управление командой.

Покупка, скорее всего, будет утверждена на собрании владельцев клубов НФЛ в следующем месяце в Атланте.

Сделка стала следствием длительного семейного конфликта владельцев «Чарджерс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBC Sports
logoДетройт
logoНБА
logoНФЛ
logoЛос-Анджелес Чарджерс
Том Горс
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