Владелец «Детройт Пистонс» Том Горс купит долю в 27% «Лос-Анджелес Чарджерс»

Том Горс станет совладельцем «Чарджерс».

Владелец «Пистонс» завершает переговоры о покупке доли в 27 процентов клуба НФЛ . Сумма сделки не разглашается.

По условиям соглашения, Горс не получит контроля над операциями клуба или возможности получить этот контроль в дальнейшем. Горс не будет вовлечен в управление командой.

Покупка, скорее всего, будет утверждена на собрании владельцев клубов НФЛ в следующем месяце в Атланте.

Сделка стала следствием длительного семейного конфликта владельцев «Чарджерс ».