Владелец «Детройт Пистонс» Том Горс купит долю в 27% «Лос-Анджелес Чарджерс»
Том Горс станет совладельцем «Чарджерс».
Владелец «Пистонс» завершает переговоры о покупке доли в 27 процентов клуба НФЛ. Сумма сделки не разглашается.
По условиям соглашения, Горс не получит контроля над операциями клуба или возможности получить этот контроль в дальнейшем. Горс не будет вовлечен в управление командой.
Покупка, скорее всего, будет утверждена на собрании владельцев клубов НФЛ в следующем месяце в Атланте.
Сделка стала следствием длительного семейного конфликта владельцев «Чарджерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBC Sports
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