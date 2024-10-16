Шарунас Ясикявичюс о том, что болельщики не дождались конца матча: «Возможно, я бы тоже ушел раньше»

Шарунас Ясикявичюс высказался о поражении «Фенербахче» от «Црвены Звезды».

«Не очень хорошая тренерская работа и не очень хорошая игра команды. Не могу по-другому оценить этот матч.

В нападении были очень плохи. Совершили невероятное количество потерь. Не выходили на свои точки с мячом, не выходили на позиции, откуда мы могли причинить беспокойство, и принимали неправильные решения. В целом, это был очень трудный вечер для нас.

Мы хотим, чтобы наши болельщики нас поддерживали, в этом нет никаких сомнений, но мы также должны нести ответственность за результат, который мы показываем на площадке. Это работает в обоих направлениях. Да, мы просим наших болельщиков о поддержке, но я всегда стараюсь быть честным — возможно, я бы тоже ушел раньше», – заявил главный тренер «Фенербахче ».