НБА изменила политику использования мобильных телефонов и социальных сетей во время матчей

Игрокам запрещено пользоваться телефонами с момента начала матча и до окончания.

НБА готовится сообщить командам обновленную политику использования мобильных телефонов и социальных сетей. Новые правила запрещают игрокам и тренерам использовать свои телефоны с момента начала матча и до его окончания.

В сообщении, которое, как ожидается, выйдет на этой неделе, НБА переформулирует предыдущее правило, запрещающее игрокам и тренерам использовать телефоны для публикации в социальных сетях или передачи видеоматериалов (или другой информации) судьям, представителям СМИ или персоналу баскетбольных операций, сидящим на площадке, за 45 минут до начала матча и до окончания послематчевой пресс-конференции.

Пересмотр правил направлен, прежде всего, на то, чтобы во время матчей игроки и тренеры были сосредоточены на вопросах команды. Пересмотр также направлен на укрепление честности игры в том, что касается азартных игр.

В апреле НБА отстранила Джонтэя Портера («Торонто») от участия в лиге после того, как расследование показало, что он раскрывал конфиденциальную информацию и делал ставки на матчи НБА, играя в G-лиге.