«Портленд» подписал негарантированный контракт с Джеймсом Букнайтом
«Портленд» подписал Джеймса Букнайта.
«Блэйзерс» заключили с атакующим защитником (24 года, 193 см) негарантированный контракт Exhibit-10.
Букнайт был выбран под 11-м номером на драфте 2021 года. Он провел три сезона в «Шарлотт» и в среднем набирал 4,8 очка в 79 сыгранных матчах.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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