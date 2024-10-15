«Портленд» подписал негарантированный контракт с Джеймсом Букнайтом

«Портленд» подписал Джеймса Букнайта.

«Блэйзерс» заключили с атакующим защитником (24 года, 193 см) негарантированный контракт Exhibit-10.

Букнайт был выбран под 11-м номером на драфте 2021 года. Он провел три сезона в «Шарлотт» и в среднем набирал 4,8 очка в 79 сыгранных матчах.