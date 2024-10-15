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Дражен Анзулович: «После матча в Краснодаре вернулись в Самару в час ночи в понедельник, было недостаточно времени на восстановление»

Дражен Анзулович после поражения от «Пари НН» объяснил усталость «Самары».

«Поздравляю команду «Пари НН». И благодарен своей команде. Жаль, что упустили шанс обыграть такую сильную команду, которая в предыдущих матчах переиграла ЦСКА и была очень близка к победе над «Зенитом». Но понимаю, почему мы упустили концовку.

После матча в Краснодаре вернулись в Самару в час ночи в понедельник – и у нас было недостаточно времени на восстановление. Это очень тяжело для игроков. Уже в конце третьей четверти было видно, что им не достает энергии. А когда нет энергии – ты не можешь показать все, что необходимо в концовке. Когда у тебя нет сил, ты допускаешь ошибки, которые нельзя допускать, если ты хочешь обыграть такого соперника», – сказал главный тренер «Самары».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Дражен Анзулович
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
logoСамара
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