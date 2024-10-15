Сергей Козин: «Самара» имела возможность одним броском выиграть матч, но нам сегодня повезло»

Сергей Козин прокомментировал победу «Пари НН» над «Самарой» – 89:87.

«Была сложная для нас игра. Я на это настраивал команду, говорил, что «Самара » сейчас играет в очень хороший баскетбол. Мы видели, что у «Самары» не хватало нескольких игроков, но вы знаете, как бывает в таких ситуациях: команда мобилизуется, и те игроки, кто выходит на площадку, дают больше энергии. На них нет особого давления, и они могут выдать лучшую свою игру. Что сегодня и произошло: Саша Гудумак, Миша Кулагин, Брендан Адамс провели отличный матч.

Было очень сложно. Я предупреждал команду, что мы не можем так начинать, особенно первую половину. Во второй половине вышли с другой энергией, с другим желанием, после перерыва допустили всего три потери. Мое мнение: это был ключ к победе. 23 результативные передачи – это очень хорошо. Пять игроков у нас набрали 10 и больше очков, еще двое – по 9 очков.

Отличная командная игра и командная победа. «Самара» имела возможность в конце одним броском выиграть матч, но нам сегодня повезло», – сказал главный тренер «Пари НН».