Сергей Козин: «Самара» имела возможность одним броском выиграть матч, но нам сегодня повезло»
«Была сложная для нас игра. Я на это настраивал команду, говорил, что «Самара» сейчас играет в очень хороший баскетбол. Мы видели, что у «Самары» не хватало нескольких игроков, но вы знаете, как бывает в таких ситуациях: команда мобилизуется, и те игроки, кто выходит на площадку, дают больше энергии. На них нет особого давления, и они могут выдать лучшую свою игру. Что сегодня и произошло: Саша Гудумак, Миша Кулагин, Брендан Адамс провели отличный матч.
Было очень сложно. Я предупреждал команду, что мы не можем так начинать, особенно первую половину. Во второй половине вышли с другой энергией, с другим желанием, после перерыва допустили всего три потери. Мое мнение: это был ключ к победе. 23 результативные передачи – это очень хорошо. Пять игроков у нас набрали 10 и больше очков, еще двое – по 9 очков.
Отличная командная игра и командная победа. «Самара» имела возможность в конце одним броском выиграть матч, но нам сегодня повезло», – сказал главный тренер «Пари НН».
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