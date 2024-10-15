Единая лига ВТБ. «Самара» – «Пари НН», УНИКС встретится с «Астаной»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

Саратовский «Автодор» сыграет со столичной МБА-МАИ , «Самара» примет «Пари Нижний Новгород». Казанский УНИКС дома встретится с казахстанской «Астаной» Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: Локомотив-Кубань – 6-0, ЦСКА – 5-1, Зенит – 5-2, УНИКС – 4-2, Пари Нижний Новгород – 4-2, Уралмаш – 3-3, Парма – 3-3, Самара – 2-3, Автодор – 2-4, МБА-МАИ – 1-5, Енисей – 1-5, Астана – 0-6. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.