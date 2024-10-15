Единая лига ВТБ. «Самара» – «Пари НН», УНИКС встретится с «Астаной»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.
Саратовский «Автодор» сыграет со столичной МБА-МАИ, «Самара» примет «Пари Нижний Новгород».
Казанский УНИКС дома встретится с казахстанской «Астаной»
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Локомотив-Кубань – 6-0, ЦСКА – 5-1, Зенит – 5-2, УНИКС – 4-2, Пари Нижний Новгород – 4-2, Уралмаш – 3-3, Парма – 3-3, Самара – 2-3, Автодор – 2-4, МБА-МАИ – 1-5, Енисей – 1-5, Астана – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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