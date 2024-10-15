Миленко Богичевич: «Когда наконец соберемся полностью, тогда будем смотреть, что мы можем, а что – нет»
Миленко Богичевич после поражения от МБА-МАИ посетовал на проблемы с составом.
«Сегодня у нас были неплохие шансы победить. Но во-первых, хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли нас поддержать, несмотря на все наши проблемы.
Наверное, сейчас это наш максимум, ведь мы очень ограничены в возможностях. Нет никаких нареканий касаемо боевого духа команды. Да, мы допустили несколько ненужных потерь, приняли неверные решения. В концовке это сыграло решающую роль, так как МБА имеет опытный состав, который и воспользовался нашими ошибками.
Когда наконец соберемся полностью, тогда будем смотреть, что мы можем, а что — нет», – сказал главный тренер «Автодора».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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