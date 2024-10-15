Миленко Богичевич: «Когда наконец соберемся полностью, тогда будем смотреть, что мы можем, а что – нет»

Миленко Богичевич после поражения от МБА-МАИ посетовал на проблемы с составом.

«Сегодня у нас были неплохие шансы победить. Но во-первых, хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли нас поддержать, несмотря на все наши проблемы.

Наверное, сейчас это наш максимум, ведь мы очень ограничены в возможностях. Нет никаких нареканий касаемо боевого духа команды. Да, мы допустили несколько ненужных потерь, приняли неверные решения. В концовке это сыграло решающую роль, так как МБА имеет опытный состав, который и воспользовался нашими ошибками.

Когда наконец соберемся полностью, тогда будем смотреть, что мы можем, а что — нет», – сказал главный тренер «Автодора ».