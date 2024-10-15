Василий Карасев: «Могли бы сыграть и лучше, но на данном этапе главное — победа»
Василий Карасев прокомментировал гостевую победу МБА-МАИ над «Автодором».
«В первую очередь, мы выиграли, а это самое главное. Прекрасно знали, что игра будет тяжелая. На старте сезона «Автодор» показывал очень приличный баскетбол, тем более, играли дома. Рад, что смогли сегодня победить.
В целом, контролировали игру — 7-10 очков преимущества постоянно были у нас. Могли бы сыграть и лучше, но на данном этапе главное — победа», – сказал главный тренер МБА-МАИ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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