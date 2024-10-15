Майкл Кайзер отказался от предложений «Енисея» и «Астаны»

Майкл Кайзер не стал переходить в Единую лигу ВТБ.

Тяжелый форвард/центровой (32 года, 206 см) рассматривал возможность покинуть «Хапоэль » из Холона из-за напряженной ситуации в регионе.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», на американца выходили представители двух клубов Единой лиги – «Енисея » и «Астаны». Кайзер взял время на раздумье, но после разговора с главным тренером «Хапоэля» Гаем Гудесом решил остаться в Израиле.