Майкл Кайзер отказался от предложений «Енисея» и «Астаны»
Майкл Кайзер не стал переходить в Единую лигу ВТБ.
Тяжелый форвард/центровой (32 года, 206 см) рассматривал возможность покинуть «Хапоэль» из Холона из-за напряженной ситуации в регионе.
Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», на американца выходили представители двух клубов Единой лиги – «Енисея» и «Астаны». Кайзер взял время на раздумье, но после разговора с главным тренером «Хапоэля» Гаем Гудесом решил остаться в Израиле.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал «Свободный агент»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости