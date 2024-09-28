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«Автодор» лидирует в Лиге ВТБ по среднему росту игроков. «Енисей» и «Самара» в Топ-3

Подсчитан средний рост команд Единой лиги ВТБ.

«Автодор» лидирует по среднему росту игроков с результатом 201,4 см.

«Енисей» (200,0 см) и «Самара» (199,9 см) в Топ-3, самая низкая команда у «Астаны» (196,4 см).

Телеграм-канал Единой лиги ВТБ

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал Единой лиги ВТБ
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