Андрей Ватутин о возвращении ЦСКА в Евролигу: «Тактически я пессимист, а стратегически – остаюсь оптимистом. Нужно смотреть, как будет развиваться ситуация»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Turkish Airlines EuroLeague Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос о возвращении команды в Евролигу.

– Есть ли понимание, хотя бы примерное, когда появится возможность у ЦСКА вернуться в Евролигу?

– Не совсем корректно сформулирован вопрос. Нельзя сегментировать ЦСКА. Вопрос о том стоит, когда российский спорт в целом может стать полноправным участником всех соревнований. ЦСКА здесь не главный и не основной локомотив.

Нужно смотреть, как будет развиваться ситуация с олимпийским движением, допуском россиян на чемпионаты мира и Европы и так далее. Я часто говорю, что тактически я пессимист, а стратегически – остаюсь оптимистом. Первое, что будет восстанавливаться – культура и спорт, но когда это случится, у меня нет ответа, – сказал Ватутин в эфире «Матч ТВ».

В марте прошлого года российские клубы были исключены из состава участников Евролиги.

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