Андрей Ватутин: «Кайл Хайнс был примером для всех. Желаю ему быть таким же успешным в послеигровой жизни»

Андрей Ватутин поделился мнением о Кайле Хайнсе

38-летний экс-капитан ЦСКА сегодня объявил о завершении игровой карьеры.

«Кайл – живой символ слова «надежность». Тренировки, игры, семья, просто общение с товарищами по команде – он всегда отдавал себя на 100%, поэтому и совершенно заслуженно стал первым в истории ЦСКА капитаном из США. Где бы он ни играл, в любой стране – всегда пользовался авторитетом у партнеров и соперников. Очень рад, что имел счастье работать вместе с личностью подобного масштаба. Кайл был примером для всех.

Буквально позавчера поздравлял его с днем рождения: обещали друг другу скоро встретиться, было бы здорово. Надеюсь, наше общее желание сбудется: нам есть что вспомнить. Мне остается пожелать Кайлу быть таким же успешным в его послеигровой жизни», – сказал президент армейцев.