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Сет Ланди принес «Атланте» победу в предсезонном матче с «Индианой» броском из-за дуги

Сет Ланди исполнил победный бросок.

Легкий форвард «Атланты» в предсезонном матче с «Индианой» забросил из-за дуги при «-2» за 0,3 секунды до финальной сирены.

«Хоукс» победили со счетом 111:110. На счету Ланди 3 очка за 3 минуты на площадке.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA TV
предсезонные матчи
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Сет Ланди
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