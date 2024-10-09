Сет Ланди принес «Атланте» победу в предсезонном матче с «Индианой» броском из-за дуги
Сет Ланди исполнил победный бросок.
Легкий форвард «Атланты» в предсезонном матче с «Индианой» забросил из-за дуги при «-2» за 0,3 секунды до финальной сирены.
«Хоукс» победили со счетом 111:110. На счету Ланди 3 очка за 3 минуты на площадке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA TV
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