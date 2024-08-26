Домантас Сабонис о переподписании Малика Монка: «Думал, что мы его потеряем. Но он не хотел уходить от меня»

Домантас Сабонис с юмором прокомментировал продление Малика Монка.

«Я был действительно сильно удивлен. Много разговаривал с ним в течение сезона и думал, что мы его потеряем. Но я рад, что он остался. Это лучший вариант для него и для нас. Думаю, он просто не хотел уходить от меня.

Очень рад, что он остался. Он один из самых важных игроков в команде», – заключил центровой « ».

подписал с клубом 4-летний контракт на 78 миллионов долларов, включающий опцию игрока.