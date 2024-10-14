Джулиус Рэндл: «С «Никс» все. Все мои дела теперь на новом месте»
Форвард перешел в «Миннесоту» в результате обмена Карла-Энтони Таунса, но пока не выходил на площадку, завершая восстановление после травмы плеча.
«С «Никс» все. Все мои дела теперь на новом месте. Беспокоюсь только о том, что могу контролировать. Если представляется возможность – я ей пользуюсь. Я был бы готов. Но возможности не появилось.
Теперь я счастлив и воодушевлен новым шансом. У меня дела здесь. Фокусируюсь на них.
Я больше распасовщик, чем скорер. Мне нужно было набирать очки в «Нью-Йорке», это требовалось Тибодо, так что я взял на себя эту задачу. Джейлен Брансон смог облегчить эту ношу. Но мне нравится разыгрывать.
Крис Финч даст мне возможность это делать. Буду рад показать свои навыки. Не только в краске, когда на мне сдваиваются. Тренер даст мне возможность играть по всей площадке. Жду с нетерпением.
Посоветую Таунсу сосредоточиться на баскетболе. Просто делай работу. Оставайся в моменте. Это место раздувает все в больших масштабах, чем кажется в каждом конкретном случае», – заключил Рэндл.
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