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Менеджер НБА: «Милуоки» слишком зависим от постоянно травмированного Криса Миддлтона»

Менеджеры и тренеры НБА порассуждали на тему соперника «Бостона» на Востоке.

Менеджер НБА №1: «Никс» неплохо постарались, чтобы стать частью этой дискуссии. «Милуоки» слишком сильно зависит от постоянно травмированного Криса Миддлтона. Думаю, что им нужно использовать его зарплату в обмене и взять пару более надежных двусторонних игроков. «Филадельфия» сможет войти в четверку лучших, если Джоэл Эмбиид и Пол Джордж останутся здоровыми».

Менеджер НБА №2: «Не уверен в «Милуоки». Миддлтону нужно быть здоровым. «Филадельфия», скорее всего, будет второй с учетом Пола Джорджа. Третий – «Нью-Йорк».

Ассистент главного тренера №1: «Филадельфия» набрала ветеранов и нацелена на победу. «Милуоки» тоже будет лучше после года на адаптацию. Но Эмбиид, Макси и Джордж – дают «Сиксерс» больше опыта и таланта.

Не понимаю, как травмы стали настолько большой частью игры. Каждую теорию на этот счет можно разбить с помощью науки. Для всего есть противоречащие факты. Не понимаю».

Ассистент главного тренера №2: «Будет интересно посмотреть на работу Кенни Эткинсона в «Кливленде». Они будут претендовать на место в этой дискуссии.

«Милуоки» я не понимаю. Не могу считать его фаворитом. Они слишком нестабильны. Чтобы выиграть титул, надо уметь побеждать. С этим помогает преемственность.

Мне очень нравится приход Пола Джорджа в «Филадельфию». Но они тоже не подходят на роль фаворита. Слишком много неясностей. Мы видели это в «Бруклине» и в других составах «Филадельфии». «Химия» имеет большое значение. Взаимодействие, тренер – все это имеет значение. Новый состав нельзя считать фаворитом. Но они будут в лидерах Востока».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportskeeda
logoБостон
logoМилуоки
logoНью-Йорк
logoФиладельфия
logoНБА
logoПол Джордж
logoДжоэл Эмбиид
logoТайриз Макси
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