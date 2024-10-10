Пол Джордж: «У меня нет эго в том, что касается баскетбола. Могу играть в любой системе»

Пол Джордж рассказал об ожиданиях от сезона в «Филадельфии».

«Раньше я хотел иметь свою команду, чтобы все лежало на моих плечах. Но потом понял, что нельзя все сделать в одиночку. Нужны другие звезды. Выиграть титул одному невозможно.

Мы хотим, что все были самими собой. Это единственная возможность по-настоящему добиться успеха. Я, Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси должны иметь возможность оставаться собой, нам надо учиться взаимодействовать и играть вместе. Это было важное обсуждение.

У меня никогда не было большого эго за пределами первой пары лет, когда я считал, что буду единоличным лидером. У меня нет эго в том, что касается баскетбола. Я точно знаю, на что способен, могу играть в любой системе, в любом стиле, с любым партнером. Всегда гордился именно этим», – объяснил форвард.