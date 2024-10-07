Эмбиид, Адебайо, Таунс, Порзингис, Аллен – лучшие центровые Востока по мнению Брайана Уиндхорста

Брайан Уиндхорст назвал лучших центровых Восточной конференции НБА.

«Если бы мы разговаривали об этом через пару месяцев, Таунс не был бы так низко. Это игрок уровня символических пятерок НБА . Но давайте сначала посмотрим, как у него будут складываться дела на Востоке. Скорее всего, у него возникнут проблемы в защите, как и на протяжении всей карьеры. Пока что он на третьем месте в основном из-за того, кто на втором. Бэма Адебайо вечно недооценивают, так что я не испытываю проблем с тем, чтобы его немного переоценить», – заключил эксперт ESPN.

Топ-5 центровых Восточной конференции по мнению Брайана Уиндхорста :