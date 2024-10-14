Майкл Мэлоун: «Мы доминировали под кольцом, в краске, но нам надрали задницу с трехочковой линии»
Майкл Мэлоун прокомментировал поражение от «Финикса» (114:118).
«Они опередили нас на 33 очка по дальним броскам. Мы доминировали под кольцом, в краске, но нам надрали задницу с трехочковой линии. Мы отдали 37 очков в третьей четверти, это было унизительно. Нам придется проделать большую работу. Но для этого и нужны предсезонные матчи.
В понедельник мы отсмотрим много видео, подчистим игру, будем практиковаться и стараться добиться как можно большего от наших парней. У нас остались всего две попытки в предсезонке для того, чтобы подготовиться к первому матчу чемпионата», – заключил главный тренер «Денвера».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: AZcentral
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