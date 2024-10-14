Андреа Тринкьери об интересе «Жальгириса» к Крузу Пинкинсу: «Кто-то с похмелья ляпнул что-то, что даже не приходило нам в голову»

Андрея Тринкьери поделился мыслями в преддверии матча с «Виртусом».

Главный тренер литовского клуба рассказал о задачах команды и прокомментировал слухи об интересе к американскому форварду «Скафати» Крузу Пинкинсу.

«Не слежу за слухами, но этот идет из Италии. Просто невероятно. Кто-то выпил бутылку кьянти вечером, а с утра с похмелья ляпнул что-то не просто неверное, но что даже не приходило нам в голову.

Он отличный баскетболист, но связан контрактом, а эта позиция у нас закрыта. У нас достаточно ведущих игроков.

«Виртус» похож на «Олимпиакос» своей физически плотной защитой. У них два баскетболиста, входящих в список лучших оборонительных игроков Европы: Даниэль Хэкетт и Алессандро Пайола . У них талантливые и опытные игроки: Марко Белинелли , Уилл Клайберн и Торнике Шенгелия . Нам нужно будет показать лучший уровень с самого начала, не можем позволить себе стартовать так же вяло, как в игре с «Олимпиакосом», – заключил итальянский специалист.

«Жальгирис» уступил в Греции «Олимпиакосу» со счетом 68:74 и идет с результатом 1-1 в нынешнем сезоне Евролиги.