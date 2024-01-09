Большинство генеральных менеджеров Евролиги считают Факундо Кампаццо главным претендентом на MVP

Теги Turkish Airlines EuroLeague Марко Белинелли Желимир Обрадович Торнике Шенгелия Факундо Кампаццо Эди Тавареш Майк Джеймс 1990 Маркус Ховард Габриэле Прочида Чима Монеке Баскетбол

Евролига представила результаты опроса генеральных менеджеров в середине сезона.

Разыгрывающий «Реала» Факундо Кампаццо получил наибольшее количество голосов (55,6) в опросе за главного претендента на награду MVP сезона-2023/24. За Майка Джеймса («Монако») проголосовали 22,2 процента руководителей.

Аргентинец также был признан лучшим лидером, самым зрелищным игроком и лучшим распасовщиком.

Его партнер по команде Вальтер Тавареш выиграл в голосовании за лучшего защитника сезона (33,3%), а также за «игрока, которого вы бы подписали».

Джеймс из «Монако» получил большинство голосов как лучший игрок в клатче (44,4%), опередив Серхио Юля (27,8%).

Чима Монеке («Баскония») и Торнике Шенгелия («Виртус») получили одинаковое количество голосов в номинации «прорыв сезона» – 22,2%. Марко Белинелли («Виртус») и Маркус Ховард («Баскония») стали лучшеми шутерами (оба – 27,8%).

Габриэле Прочида («Альба») считается восходящей звездой сезона-2023/24 (38,9%).

В опросе за лучшего тренера победил девятикратный чемпион Евролиги, ныне главный тренер «Партизана» Желько Обрадович (33,3%). Лука Банки из «Виртуса» и Чус Матео из «Реала» получили по 27,8% голосов.

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