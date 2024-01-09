Большинство генеральных менеджеров Евролиги считают Факундо Кампаццо главным претендентом на MVP

Евролига представила результаты опроса генеральных менеджеров в середине сезона.

Разыгрывающий «Реала» получил наибольшее количество голосов (55,6) в опросе за главного претендента на награду MVP сезона-2023/24. За Майка («Монако») проголосовали 22,2 процента руководителей.

Аргентинец также был признан лучшим лидером, самым зрелищным игроком и лучшим распасовщиком.

Его партнер по команде Вальтер Тавареш выиграл в голосовании за лучшего защитника сезона (33,3%), а также за «игрока, которого вы бы подписали».

Джеймс из «Монако» получил большинство голосов как лучший игрок в клатче (44,4%), опередив Серхио Юля (27,8%).

Чима Монеке («Баскония») и («Виртус») получили одинаковое количество голосов в номинации «прорыв сезона» – 22,2%. («Виртус») и («Баскония») стали лучшеми шутерами (оба – 27,8%).

Габриэле Прочида («Альба») считается восходящей звездой сезона-2023/24 (38,9%).

В опросе за лучшего тренера победил девятикратный чемпион Евролиги, ныне главный тренер «Партизана» Желько Обрадович (33,3%). Лука Банки из «Виртуса» и Чус Матео из «Реала» получили по 27,8% голосов.