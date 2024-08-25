Марко Белинелли о переходе Уилла Клайберна в «Виртус»: «Очень доволен подписанием. Хотим добиться большего, чем в прошлом сезоне»

Марко Белинелли прокомментировал планы «Виртуса».

«Очень доволен подписанием . Мы все его знаем. Он победил в Евролиге и был сильнейшим на своей позиции несколько лет. У него был сложный сезон, так что будет достаточно мотивации для выступления в форме « ».

Сейчас как минимум шесть команд, в том числе с финансовой точки зрения, которые очень сильны на бумаге.

Ключевой задачей станет физическая готовность, наша форма в период с января по март. Мы хотим добиться большего, чем в прошлом сезоне, хоть до раннего января мы шли в просто отлично», – заключил 38-летний защитник.

Клайберн перешел в итальянский клуб после двух сезонов выступления за « ».

«Виртус» уступил «Басконии» в плей-ин и не попал в заключительную стадию Евролиги.