Марко Белинелли – MVP итальянской лиги в сезоне-2023/24

Теги Марко Белинелли чемпионат Италии Виртус Торнике Шенгелия Рэйджон Такер Нико Мэннион Баскетбол

Марко Белинелли признан самым ценным игроком итальянской лиги.

38-летний атакующий защитник «Виртуса» завершил регулярный чемпионат с показателями 13,9 очка и 2,1 передачи в среднем за матч.

Примечательно, что Белиннели занял лишь 50-е место в лиге по эффективности (11,7 балла). Самым эффективным игроком в чемпионате Италии стал Нико Мэннион (21,6) из «Варезе».

Белинелли получил 14,7% голосов. Второе место по результатам голосования занял Рэйджон Такер из «Венеции» (11,4%), на третьем – партнер Белинелли по команде Торнике Шенгелия.

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