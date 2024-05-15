Марко Белинелли – MVP итальянской лиги в сезоне-2023/24
Марко Белинелли признан самым ценным игроком итальянской лиги.
38-летний атакующий защитник «Виртуса» завершил регулярный чемпионат с показателями 13,9 очка и 2,1 передачи в среднем за матч.
Примечательно, что Белиннели занял лишь 50-е место в лиге по эффективности (11,7 балла). Самым эффективным игроком в чемпионате Италии стал Нико Мэннион (21,6) из «Варезе».
Белинелли получил 14,7% голосов. Второе место по результатам голосования занял Рэйджон Такер из «Венеции» (11,4%), на третьем – партнер Белинелли по команде Торнике Шенгелия.