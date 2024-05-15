Марко Белинелли – MVP итальянской лиги в сезоне-2023/24

Марко Белинелли признан самым ценным игроком итальянской лиги.

38-летний атакующий защитник « » завершил регулярный чемпионат с показателями 13,9 очка и 2,1 передачи в среднем за матч.

Примечательно, что Белиннели занял лишь 50-е место в лиге по эффективности (11,7 балла). Самым эффективным игроком в чемпионате Италии стал (21,6) из «Варезе».

Белинелли получил 14,7% голосов. Второе место по результатам голосования занял из «Венеции» (11,4%), на третьем – партнер по команде .